РИАМО - 21 ноя. Сборная Московской области завоевала первые места на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» и получила пять медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Команда Московской области за первый соревновательный день завоевала на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» пять медалей: две золотых и три бронзовых», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что соревнования проходят 20-22 ноября в Москве на ВДНХ.

«Подмосковную команду представляют 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов. Ребята уже продемонстрировали свои навыки по 36 компетенциям и показали хорошие результаты, у нас четверо медалистов. Соревнования в самом разгаре, впереди новые победы», – отметила Каклюгина.

Золотые медали получили Зайцева Анастасия из МОУ «Лицей № 4» Дмитровского городского округа по компетенции «Кондитерское дело» и Бородина Виктория из МБОУ «Катуаровской средней общеобразовательной школы» Дмитровского округа по компетенции «Поварское дело» в категории «школьники».

Бронзовые медали взяли Дьяченко Екатерина по компетенции «Художественный дизайн» и Ремская Инна по компетенции «Учитель начальных классов» в категории «студенты».

Обе участницы представляют на чемпионате ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» Коломенского городского округа. Третье место также заняла Прыгова Анастасия из «Удельнинской гимназии» Раменского городского округа в компетенции «Изобразительное искусство».