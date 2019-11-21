РИАМО - 21 ноя. Гаражно-строительный кооператив в Реутове самовольно занял 920 квадратных метров земли, за что был наказан штрафом в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Муниципальный земельный контроль городского округа Реутов обнаружил самовольное занятие земли в ходе внеплановой проверки. 31 металлический гараж - «ракушка» расположился на участке в 920 квадратных метров, не принадлежащем ГСК», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что результаты проверки были направлены в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Московской области, которые завели на юрлицо дело об административном правонарушении и назначили штраф.

Помимо штрафа юридическому лицу предписано освободить самовольно занятую площадь.