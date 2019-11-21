РИАМО - 21 ноя. В Московской области приобрели мобильный комплекс управления для тушения сложных лесных пожаров и управления лесопожарными соединениями, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Мобильный комплекс позволит быстро потушить сложный пожар, обеспечить условия жизнеобеспечения, проводить выездные совещания с трансляцией информации системы видеообнаружения лесных пожаров и оперативного управления лесопожарными соединениями и муниципального маневрирования.

«Комплекс оснащен технологическим и транспортным модулями, а также, системами освещения, отопления и энеоргоснабжения. Комфортно разместиться в комплексе на площади 24 квадратных метра могут 20 человек», - говорится в сообщении.

Комплекс весит 1,3 тысячи килограммов. Он изготовлен на базе автомобильного прицепа и дает возможность передвижения по дорогам всех типов.

«На разворачивание/сворачивание комплекса затрачивается не более 10 минут, что чрезвычайно важно в тяжелых условиях тушения лесных пожаров, когда решение надо принимать оперативно», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Мобильный комплекс приобретен подведомственным учреждением комитета лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз».

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