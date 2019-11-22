РИАМО - 22 ноя. В Москве в пятницу состоится европейская премьера шоу Crystal – первой постановки Cirque du Soleil, в которой компания перенесла мир своих фантазий на лед, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

После Москвы шоу отправится в Санкт-Петербург, Казань, Уфу и Екатеринбург. Выступления продлятся до 5 января 2020 года.

«В шоу Crystal Cirque du Soleil исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. Crystal буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Cirque du Soleil изобрел заново искусство цирковое», - отмечается в материале.

Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители попадут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней.

В постановке задействована труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран мира.

Шоу Crystal – 42-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 60 странах. В 2019 году зрители по всему миру смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil.

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