РИАМО - 21 ноя. Школа на 825 мест появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ее проектно-сметная документация получила положительное заключение Мособлгосэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Теперь специалисты подготовят необходимые документы для проведения аукциона на выполнение строительно-монтажных работ», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По плану строительство и ввод здания в эксплуатацию завершится в 2021 году. Появление новой школы в микрорайоне позволит решить проблему вторых смен в городском округе.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.