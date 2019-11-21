РИАМО - 21 ноя. Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы вывели пятилетнего мальчика из состояния гипогликемической комы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В больницу был доставлен пятилетний ребенок без сознания, в судорогах. Сразу при поступлении ему был выставлен диагноз «Гипогликемическая кома». После сдачи анализов выяснилось, что глюкоза в крови юного ступинца составляла всего 1,5 при номере 3,3 миллимоли на литр», - сказала заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

Вывести мальчика из этого состояния удалось лишь благодаря внутривенному введению глюкозы.

«Уже через две минуты после инъекции у пациента прекратились судороги, сахар в крови нормализовался, и ребенок пришел в сознание», - добавила Кавындикова.

Обычное ОРВИ стало причиной произошедшего, которое поспособствовало осложнения в виде гипогликемии. Несколько дней ребенок находился под пристальным наблюдением врачей. Вскоре мальчик был выписан на амбулаторное лечение с детальными рекомендациями родителям по режиму его питания, сна и отдыха.

«Гипогликемия у ребенка представляет собой патологию, при которой уровень глюкозы становится слишком низким. Это явление приводит к резкому ухудшению самочувствия. Кроме того, результатом недуга становится коматозное состояние», - отметил заместитель главного врача СЦРКБ по медицинской части Валерий Ануфриев.

Гипогликемия может очень быстро привести к тяжелым последствиям. Если ребенок испытывает разбитость, у него наблюдается обильное потоотделение и головокружение, родителям не стоит оставлять подобные признаки без внимания - надо сразу же обращаться за медицинской помощью.