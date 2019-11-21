РИАМО - 21 ноя. Пожар в жилом здании на 44-м километре МКАД в поселении Мосрентген локализовали на площади в 1 тысячу квадратных метров, в его тушении задействовали пожарный вертолет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее поступило сообщение о возгорании по адресу: поселение Мосрентген, СНТ «Дары природы», дом 78. Горело двухэтажное деревянное здание. Люди успели покинуть его еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

«На месте тушения пожара работает пожарный вертолет, осуществлено 11 сбросов воды. Пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Видео крупного пожара в поселении Мосрентген в новой Москве>>