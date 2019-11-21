РИАМО - 21 ноя. Окончание работ по рекультивации полигона «Царево» состоится в начале 2021 года, сейчас на полигоне организовали специальную чашу, в которую поэтапно будут перенесены отходы, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Из-за дополнительных работ, связанных с перемещением мусора, нам нужно переместить 1 миллион тонн мусора в новую чашу, организованную по всем правилам, обеспечивающую полную гидроизоляцию нижнего слоя - нам потребуется два полных года. Мы немного заедем на 2021 год», - сказал Куракин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что перемещение отходов будет происходить в течение двух лет для того, чтобы свести к минимуму выбросы свалочного газа. При этом совершенно не пострадает расположенная рядом река Черничка.