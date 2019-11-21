РИАМО - 21 ноя. На улице Школьная городского округа Щелково построят детский сад на 190 мест в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на проектирование дошкольного образовательного учреждения заключен с ООО НПО «Проектный институт №7», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По плану здание предусматривает групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Также в детском саду обустроят медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия.

Кроме того, будет проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2021 году», - добавил Локтев.

Строительство детского сада пройдет по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет финансироваться за счет средств областного и муниципального бюджетов.