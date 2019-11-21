РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Женский мини-футбольный клуб «Спартак» из Котельников 22 и 23 ноября сыграет с командой «Лагуна-УОР» из Пензенской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В четверг женская городская команда по мини-футболу «Спартак» завершила подготовительный цикл тренировок перед выездными матчами и отправилась в Пензу.

«В рамках четвертого тура Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд высшей лиги сезона 2019-2020 годов МФК «Спартак» из Котельников сыграет с командой «Лагуна - УОР» из Пензенской области. Матчи пройдут 22 и 23 ноября», – говорится в сообщении.

У МФК «Спартак» из-за травмы не примет участие капитан Татьяна Коржова. Также первый матч пропускает основной игрок Алина Ефипова по причине дисквалификации из-за желтых карточек.