РИАМО - 21 ноя. Эпизод популярного комедийного сериала «СеняФедя» сняли в лесу подмосковных Люберец, порядок на съемках контролировали лесничие, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Новую серию четвертого сезона популярного комедийного сериала «СеняФедя» канал СТС совместно с компанией ООО «Валле Рич продакшен» отсняли в лесу вблизи деревни Токарево городского округа Люберцы», — говорится в сообщении.

Специалисты использовали дым-машину и другие спецэффекты. Во время съемок люди, животные и деревья не пострадали.

Порядок в лесу контролировали лесничие подольского филиала «Мособллеса».