РИАМО – 21 ноя. В ходе проведения «Транспортной недели – 2019» сервис «Яндекс.Такси» впервые в России запустил специальный «Эко-тариф», с помощью которого пользователи смогут вызывать автомобили такси, использующие в качестве топлива природный газ (метан), сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы сервиса.
«Нам удалось впервые в России сформировать такую услугу на рынке такси - вызов автомобиля на высокоэкологичном топливе. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря технологиям и алгоритмам «Яндекс.Такси», а с другой - благодаря участию в проекте (компании – ред.) «Газпром газомоторное топливо». Мы планируем помогать партнерам расширять использование метана, этому будет способствовать в том числе увеличение «Газпромом» числа газовых заправочных станций», - сказал директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов.
Пилотным городом станет Казань. На первом этапе к экологичному тарифу подключат 650 автомобилей, работающих на метане. Машины будут соответствовать по техническим характеристикам и стоимости проезда тарифу «Комфорт».
Благодаря «Эко-тарифу» пассажиры «Яндекс.Такси» смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде. При этом, используя метан, водители будут экономить до 60% расходов на топливо.
В Казани, где тестируют новый тариф, работают четыре заправочные станции «Газпрома» для автомобилей на метане — это делает заправку более удобной для водителей. На одной заправке метаном стоимостью 500 рублей автомобиль такси может проехать дистанцию почти в 2,5 раза больше, чем при заправке бензином на ту же сумму. Такая экономия поможет водителям повысить свой заработок. Кроме того, метан по классификации МЧС относится к самому высокому классу безопасности из всех видов автомобильного топлива.
В будущем количество авто на метане планируется увеличивать. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между компанией «Газпром газомоторное топливо» и «Яндекс.Такси» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.
Какой водитель такси тебе нужен? Тест
10 вопросов | Пройден 406 раз
Пройди тест РИАМО и «Резидент Такси» и узнай, какой водитель такси тебе подходит.
Выбираю только проверенные варианты по персональной скидке
Образцовый водитель
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии