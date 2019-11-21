РИАМО – 21 ноя. В ходе проведения «Транспортной недели – 2019» сервис «Яндекс.Такси» впервые в России запустил специальный «Эко-тариф», с помощью которого пользователи смогут вызывать автомобили такси, использующие в качестве топлива природный газ (метан), сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы сервиса.

«Нам удалось впервые в России сформировать такую услугу на рынке такси - вызов автомобиля на высокоэкологичном топливе. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря технологиям и алгоритмам «Яндекс.Такси», а с другой - благодаря участию в проекте (компании – ред.) «Газпром газомоторное топливо». Мы планируем помогать партнерам расширять использование метана, этому будет способствовать в том числе увеличение «Газпромом» числа газовых заправочных станций», - сказал директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов.

Пилотным городом станет Казань. На первом этапе к экологичному тарифу подключат 650 автомобилей, работающих на метане. Машины будут соответствовать по техническим характеристикам и стоимости проезда тарифу «Комфорт».

Благодаря «Эко-тарифу» пассажиры «Яндекс.Такси» смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде. При этом, используя метан, водители будут экономить до 60% расходов на топливо.

В Казани, где тестируют новый тариф, работают четыре заправочные станции «Газпрома» для автомобилей на метане — это делает заправку более удобной для водителей. На одной заправке метаном стоимостью 500 рублей автомобиль такси может проехать дистанцию почти в 2,5 раза больше, чем при заправке бензином на ту же сумму. Такая экономия поможет водителям повысить свой заработок. Кроме того, метан по классификации МЧС относится к самому высокому классу безопасности из всех видов автомобильного топлива.

В будущем количество авто на метане планируется увеличивать. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между компанией «Газпром газомоторное топливо» и «Яндекс.Такси» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.