РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Глава Котельников Андрей Булгаков наградил сотрудников предприятия «ЭТМ» – дистрибьютора электротехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В четверг Булгаков побывал на предприятии «ЭТМ» и пообщался с сотрудниками в рамках Всемирной недели предпринимательства.

«На мероприятии глава города Андрей Булгаков наградил сотрудников предприятия «ЭТМ» Артура Антоняна, Александра Сухарева, Надежду Лебедеву, Надежду Федчик и Юрия Филипас благодарственными письмами и почетными грамотами за высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе», – говорится в сообщении.

Директор регионального центра Артур Антонян провел для Булгакова экскурсию по логистическому центру и познакомил его с сотрудниками – местными жителями. Несколько сотрудников попросили обратить внимание на пешеходный переход на Дзержинском шоссе вблизи предприятия. Он недостаточно освещен и здесь часто случаются наезды на пешеходов. Булгаков отметил, что дорога региональная, но пообещал решить этот вопрос. Помимо этого, сотрудники предприятия, проживающие в Котельниках, спрашивали об актуальных для города вопросах – строительстве школ, запуске нового маршрута общественного транспорта.

После знакомства с работой логистического центра главу города пригласили в конференц-зал, где рассказали подробнее о компании, ее ценностях и стандартах, истории возникновения.

«Это один из крупных налогоплательщиков нашего города, благодаря которому в Котельниках создано более 500 рабочих мест. Важно то, что предприятие работает полностью законно, а также использует в своей работе инновационные технологии. Например, мне показали роботизированную систему, которая занимается распределением заказов. Которые, кстати, именно из нашего города отправляются по всей Москве и Московской области», – заключил Булгаков.