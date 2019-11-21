РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. Более 30 лип высадили на территории зоны отдыха «Малаховское озеро» в подмосковных Люберцах, теперь там будет липовая аллея, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Работы проведут в пять этапов, первый идет уже сейчас и продлится он до 1 июля 2020 года. В его рамках обустроят пешеходные дорожки, две детские и спортивные площадки, освещение, обустройство двух входных групп.

«Участники рабочей группы по вопросу благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро» провели очередное заседание. По его итогам было принято решение выполнить компенсационное озеленение территории с определением мест посадки деревьев. Накануне, 20 ноября, на территории зоны отдыха высадили 30 лип», – говорится в сообщении.

Работы по озеленению продолжатся.

В начале ноября представители Общероссийского народного фронта с рабочим визитом посетили зону отдыха «Малаховское озеро». По итогам осмотра территории они оставили ряд рекомендаций по дальнейшему благоустройству, в которые вошло проведение реабилитационных мероприятий, например, компенсационные высадки деревьев.