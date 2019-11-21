РИАМО - 21 ноя. Московская область намерена занять лидирующую позицию по использованию «зеленого тарифа» предприятиями энергетики, самой крупной компанией в регионе, работающей на альтернативном топливе, будет «РТ-Инвест», сообщил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы будем лидерами по использованию так называемого «зеленого тарифа». Это тариф, который дается предприятиям энергетики при выработке электроэнергии на альтернативном топливе, на возобновляемом топливе», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что самой крупной компанией в регионе, работающей на таком топливе, будет «РТ-Инвест», которая строит четыре завода по термическому обезвреживанию отходов и будет производить электрическую энергию.

«Зеленый тариф» - это экономический механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии.