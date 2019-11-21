РИАМО - 21 ноя. На МЦД начнут дежурить 200 дополнительных сотрудников Центральной пригородной пассажирской компании, чтобы информировать пассажиров о новом виде транспорта, сообщил журналистам гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

«Вечером дополнительные сотрудники будут дежурить на станциях и помогать пассажирам ориентироваться на МЦД», — сказал Дьяконов.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

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