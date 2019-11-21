РИАМО - 21 ноя. Новый комплекс по переработке отходов (КПО) «Мячково» заработает в Подмосковье до 15 декабря, на него будет доставляться отходы, ранее доставляющиеся на полигон «Воловичи», который закроют до 10 декабря, сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы планируем 7-10 декабря закрыть «Воловичи». Соответственно 12-15 открываем «Мячково» уже с лицензией на прием и утилизацию твердых отходов. Более того, мы с главой Коломенского городского округа Денисом Юрьевичем Лебедевым приедем и механически перегородим заезд на «Воловичи» до момента, пока не начнется его рекультивация коллегами из Минэкологии», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что новый комплекс по переработке отходов «Мячково» будет сортировать 650 тысяч тонн мусора в год. Половина отходов будет уходить на переработку. На данный момент на полигоне идут пусконаладочные работы.

«Мы сейчас начали так называемую пусконаладку под нагрузкой, когда уже все элементы рабочей линии комплекса работают — мы привозим реальный мусор. Пока начинаем с чистого мусора и показали сегодня, насколько хорошо работают все линии. Мы были не одни, привезли директоров крупных коломенских предприятий, которые общаются с трудовыми коллективами и выступили общественными контролерами», - добавил Хромушин.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах. Крупные инвестиции планируют вложить в создание КПО в Подмосковье за два года, всего в регионе будет 12 таких комплексов по переработке отходов.