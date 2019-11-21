РИАМО - 21 ноя. Дополнительная навигация на станциях и в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) должна появиться в течение месяца, сообщил журналистам гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

Торжественный запуск движения на МЦД дал президент России Владимир Путин в четверг.

«Мы планируем в течение месяца с точки зрения навигации все закрыть. Развести и дополнительную навигацию. Мы были бы крайне удовлетворены, если бы пассажиры сами принимали активное участие и подсказывали, что и где требуется. <….> Основная задача – чтобы навигации было достаточно», — сказал Дьяконов.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. По МЦД курсируют новые поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

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