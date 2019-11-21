РИАМО – 21 ноя. Президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России командиру самолета Airbus A321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, они совершили аварийную посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония награждения прошла в четверг в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

«Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский - Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. <…> Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России», - сказал Путин.

Лайнер «Уральских авиалиний», выполнявший рейс аэропорт Жуковский – Симферополь, 15 августа сразу же после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек. Погибших в результате ЧП нет. За медпомощью обращались 76 человек. На следующий день после инцидента Путин подписал указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России.