РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. Люберецкому педиатру Наталье Балябиной в четверг вручили почетную грамоту правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие здравоохранения и оказание медицинской помощи детскому населению Московской области награждается заведующая детским поликлиническим отделением №1 ГБУЗ МО «ЛОБ» Наталья Балябина», – говорится в сообщении.

Награждение прошло в Доме правительства Московской области во время празднования Международного дня педиатра.