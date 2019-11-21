РИАМО - 21 ноя. Проблемы с перекодировкой карт «Тройка» для Московских центральных диаметров в кассах железнодорожных станций решат до утра 22 ноября, решение уже найдено, сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

«Мы сейчас распространяем программное обеспечение, которое позволит перекодировать «Тройку» не только в Московском метрополитене, но и на нашей инфраструктуре. Планируем к завтрашнему утру обновить этот функционал», — сказал Дьяконов.

Он уточнил, что у мобильных кассиров перекодировать карту нельзя.

Дьяконов также рассказал, что контролеры в поездах МЦД пока не штрафуют безбилетников. Сейчас они проверяют билеты и объясняют пассажирам тарифную политику диаметров. По словам гендиректора ЦППК, пассажирам дадут около двух недель, чтобы привыкнуть к новой системе.

Официальный запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг. По МЦД курсируют новые поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

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