РИАМО - 21 ноя. Из-за сбоя в программном обеспечении у ряда первых пассажиров Московских центральных диаметров не сработала валидация на станциях, эту проблему решат к утру 22 ноября, сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

«Мы сегодня стали получать по ряду станций сообщения о сбое в программном обеспечении в части чтения карт «Тройка». Сейчас мы занимаемся тем, чтобы скорректировать обеспечение и проверить инфраструктуру по всем станциям. <…> Срок по устранению стоит до конца сегодняшнего дня, то есть к завтрашнему утру. То есть, скорее всего, сегодня вечером будем действовать в том же самом режиме, в каком действовали с утра, — в случае, если у пассажира не срабатывает на турникете валидация, то его пропускают в ручном режиме», — сказал Дьяконов.

Он добавил, что такие проблемы возникают на больших станциях, например, на станции Подольск, где по «Тройке» не получалось пройти через турникеты. Ошибка возникала на программном уровне.

«Мы столкнулись с недостатком информирования в части того, что наши пассажиры воспринимают МЦД именно как брендированный под МЦД поезд, поэтому мы видим значительное скопление пассажиров в этих поездах, по сравнению с поездами, которые идут в параллельном графике. Поэтому мы приняли решение по информированию пассажиров, включая громкую связь, что они могут по тарифу МЦД использовать практически любой поезд», — рассказал Дьяконов.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Официальный запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг.

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