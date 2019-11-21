РИАМО - 21 ноя. На всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) проезд можно будет оплатить банковской картой, сообщил журналистам гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

Движение по первым двум диаметрам запустили в четверг.

«(Оплату банковскими – ред.) картами мы тоже имеем в планах, у нас есть некоторая задержка, надеюсь, что до конца года мы это сделаем», — сказал Дьяконов.

Он уточнил, что на всех станциях МЦД до конца года планируют ввести оплату банковскими картами.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. По МЦД курсируют новые поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

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