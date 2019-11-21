РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном Александром провел мастер-класс по катанию на коньках для пожилых людей в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Мероприятие в рамках программы «Активное долголетие» состоялось в Ледовом дворце имени Владимира Петрова. В нем приняли участие Плющенко, министр культуры Московской области Елена Харламова, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, пенсионеры из Красногорска, Люберец, Королева, Мытищ, Одинцова.

«Мы дружим с Евгением Плющенко, и делаем много совместных проектов с ним и с Яной Рудковской. Он быстро откликнулся на наше приглашение и нашел время в графике, чтобы прийти и показать – для коньков нет возраста!» – сказала Харламова.

Она отметила, что в программе «Активное долголетие» участвуют все муниципалитеты региона. В округах открывают клубы активного долголетия. Их работу начинают с мастер-классов от известных людей.

«Я очень рад, что в Красногорске потрясающий Дворец спорта. Знаю, что здесь развивается школа хоккея, школа фигурного катания. Атмосфера потрясающая! Уважаемые люди, многим за 70 лет, но как они здорово стоят на коньках!» – сказал Плющенко.

Он добавил, что никогда не поздно научиться кататься на коньках. Для этого нужны желание, хорошая экипировка – наколенники, налокотники и шлем, а также профессиональный тренер.

«Участники программы «Активное долголетие» голосовали на портале «Добродел», какими зимними активностями они хотели бы заниматься. В топ попало катание на коньках. Сегодня эта идея была реализована. Мы очень благодарны Евгению Плющенко за открытый урок», – добавила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что горожане старшего возраста активно участвуют в мероприятиях программы.