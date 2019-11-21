РИАМО - 21 ноя. В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылись три выставки, посвященные дворянским подмосковным усадьбам XVIII–XIX веков, а именно «Как замки строиться должны», «Музей в усадьбе» и «Дворянское гнездо», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Подмосковье сосредоточило на своей территории огромное число усадебных ансамблей XVIII–XIX веков, построенных великими архитекторами или крепостными мастерами, но при этом не менее обаятельных», - говорится в сообщении.

Фонд музея позволил показать усадебную жизнь в нескольких ракурсах - и как жилой и хозяйственный комплекс, и как архитектурно-парковый и культурный центр.

Постройки знаменитых и малоизвестных усадеб предстают не только на исторических и современных фотографиях, но и в первоклассных проектах их реставрации, сделанные по программе восстановления примечательных объектов усадебной архитектуры.

Экспозиции показали фамильные портретные галереи, усадебные коллекционные собрания, отделки жилых и церковных интерьеров, осветили семейные дворянские предания, традиции и обычаи.

Повседневная усадебная жизнь представлена на выставке разнообразными предметными комплексами: мебельные наборы разных исторических эпох, художественный металл, костюмы, фрагменты библиотек.

Основное место на выставке «Дворянское гнездо» занимают портреты. Впервые посетителям будут доступны акварельные портреты работы выдающихся мастеров этого жанра, большинство из которых ранее не выставлялись и не были опубликованы. В рамках этой же выставки показана коллекция бисерной вышивки, модного увлечения начала XIX века.

Живописные полотна европейских мастеров, оружие, фарфор, часы, мебель из усадебных собраний составили отдельную выставку «Музей в усадьбе».

Выставки продлятся до 5 апреля 2020 года.

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