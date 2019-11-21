РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 ноя. В Балашихе реанимационная бригада скорой помощи госпитализировала в стационар 3-летнего мальчика с неглубокими ожогами, он получил удар током от елочной гирлянды, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Несчастный случай произошел днем 20 ноября в квартире одного из домов в микрорайоне Новый Свет. Трехлетний мальчик, играя в комнате, нашел под кроватью елочную гирлянду, шнур от которой засунул в розетку, и в этот момент получил удар током. Мама мальчика, прибежав на крик ребенка, сразу же выдернула шнур из розетки и вызвала скорую помощь.

«На данный вызов с тревожным поводом «электротравма» выехала наша специализированная бригада анестезиологии-реанимации, помощь оказана своевременно и в полном объеме. Для дальнейшего лечения и наблюдения пострадавший ребенок незамедлительно госпитализирован в стационар Балашихинской областной больницы с неглубокими ожогами малой площади. Жизни и здоровью ребенка в настоящий момент ничего не угрожает, прогноз благополучный», – сказала Муканова.

Она добавила, что данный несчастный случай завершился благоприятным исходом. Однако подобные вызовы, к сожалению, не редкость в их практике.

Чаще всего с поражением электрическим током обращаются к медикам взрослые. Это пациенты, получившие травму в быту, либо на рабочем месте по неосторожности или несоблюдении техники безопасности.

«Данный вид травмы очень опасен для жизни, могут возникнуть осложнения или даже фатальный исход, что требует динамического наблюдения за состоянием пациента в стационаре», – заключила Муканова.