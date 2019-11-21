РИАМО - 21 ноя. Московский Губернский драматический театр с 22 по 24 ноября посетит Санкт-Петербург с гастролями, в рамках которых покажет популярные спектакли «Остров сокровищ» и «Энергичные люди», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Премьера спектакля, приуроченная к юбилею писателя Василий Шукшина, «Энергичные люди» в постановке Сергея Безрукова состоится во Дворце культуры «Выборгский» 22 ноября. В спектакле участвуют артисты Губернаторского оркестра Московской области с главным дирижером Сергеем Пащенко. Даты выступлений – 23 и 24 ноября, в 12:00 и 17:00 часов», – говорится в сообщении.

Спектакль «Остров сокровищ» – это наиболее полная сценическая версия романа из всех существующих в России. Его не зря называют «блокбастером»: создатели вдохновлялись знаменитой франшизой о пиратах Карибского моря и сделали спектакль по-настоящему зрелищным.

Художник Марсель Калмагамбетов создал уникальное театральное пространство, которое охватит не только сцену, но и зрительный зал: в какой-то момент зрители смогут почувствовать себя частью команды судна, плывущего под парусами. Спектакли пройдут 23 и 24 ноября в 12:00.