РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Неделя профилактики СПИДа пройдет в школах Подольска с 25 по 29 ноября, в ходе которой для молодежи проведут уроки-тренинги и спортивные соревнования, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Общешкольная неделя профилактики ВИЧ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом пройдет с 25 по 29 ноября на территории Подольска. Для молодежи подготовлена обширная программа профилактических уроков-тренингов – «Профилактика ВИЧ и формирование толерантности к ВИЧ-инфицированным у подростков и молодежи», «Я умею выбирать!», а также «Веселые старты» и спортивные соревнования по различным видам спорта «Здоровье – это здорово» и многое другое», – говорится в сообщении.

Активное участие в мероприятиях примут учащиеся общеобразовательных учреждений округа, их родители, а также медицинские работники и педагоги. Для родителей организуют собрания с участием специалистов системы профилактики по темам «Взаимодействие семьи, школы и социума в процессе профилактики наркомании и СПИДа среди детей и подростков», «Роль семьи в профилактике ВИЧ/СПИДа и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям».

Главной целью проводимых мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, направленная на повышение эффективности работы в области сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи, а также обеспечения безопасности их жизнедеятельности.