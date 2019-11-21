РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. Кружок по лоскутной мозаике для пенсионеров открыли в подмосковных Котельниках в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке совета ветеранов Великой Отечественной войны имени Лидии Кананиной в Котельниках стартовали занятия по лоскутной мозаике. Преподает технику лоскутной мозаики сама Кананина», – говорится в сообщении.

Занятия будут проходить каждую субботу с 12:00 до 16:00 в помещении совета ветеранов. Оно находится по адресу: микрорайон Ковровый, дом №38А. Группа, которую обучает Кананина, насчитывает более 10 человек.

«На бесплатные занятия по лоскутной мозаике приглашаются все пенсионеры Котельников», – заключается в материале.

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