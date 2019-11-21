РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников развесили кормушки для птиц в ходе акции «Покормите птиц зимой!», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В преддверии наступления холодов кураторы Подольского лесничества совместно с активом школьного лесничества «Лес Удачи» 21 ноября разместили в Кузьминском лесопарке кормушки и скворечники для птиц. Активное участие приняли младшие школьники, всего в акции приняли участие свыше 100 человек», – говорится в сообщении.

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой!» является ежегодной акцией. В 2019 году она стартовала 12 ноября, продлится до 1 марта 2020 года. Необходима организация кормушек и в других местах округа, жители могут присоединиться к акции и повесить кормушку в лесопарке или во дворе.