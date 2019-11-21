РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 ноя. С начала текущего года на территории обслуживания ГИБДД подмосковных Люберец произошло свыше 110 ДТП с участием пешеходов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В настоящее время на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. В 2018 году было 88 ДТП, в 2019 году – уже 112», – говорится в сообщении.

Основными причинами таких ДТП стали: переход проезжей части дороги в неустановленном месте и непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Сопутствующим фактором явилось отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов.

«С целью популяризации необходимости использования пешеходами в темное время суток приспособлений со световозвращающими элементами сотрудники Люберецкого отдела ГИБДД в поселке Малаховка провели акцию «Заметен на дороге – уверен в себе!». В ее ходе с юными пешеходами и их родителями провели беседы о необходимости обеспечения безопасности детей путем использования светоотражающих элементов самими и в одежде детей», – отмечается в материале.

Всем несовершеннолетним участникам дорожного движения выдали световозвращающие наклейки.