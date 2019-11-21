РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В подмосковном Подольске торжественно вручили паспорта 9 юным горожанам, достигшим 14-летнего возраста в преддверии Дня матери, сообщается на сайте администрации округа.

«В администрации Подольска 21 ноября прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие провели в преддверии Дня матери, который отмечается в России 24 ноября. Свой главный документ гражданина Российской Федерации получили 9 юных жителей Подольска. Им вручили памятные подарки и цветы. По окончании торжественного мероприятия участники сделали общую фотографию на память», – говорится в сообщении.

Замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова поздравила ребят с важным событием в их жизни.

«От имени главы городского округа Подольск Николая Пестова я поздравляю вас с получением паспорта. В рамках подготовки и проведения праздника Дня матери, который был учрежден в 1998 году, от всего сердца поздравляю и ваших любимых мам. А ребятам желаю добиваться успехов во всех начинаниях. Гордитесь тем, что ваша малая родина – это городской округ Подольск», – отметила Бабакова.