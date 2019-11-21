РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Перевозчик ООО «Глобал» в микрорайоне Климовск Подольска закупил три новых маршрутных автобуса для перевозки пассажиров, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках проведения работы по обновлению подвижного состава автобусов малого класса, работающих на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, срок службы которых не превышает 5 лет, руководство ООО «Глобал» приобрело новый автотранспорт.

«Парк предприятия увеличился на три маршрутных автобуса Ford Transit, каждый рассчитан на 22 места. Новый транспорт заменит три старых автобуса, выпущенных в 2013 году. В салоне транспорта присутствуют системы оповещения пассажиров, видеонаблюдения, а также возможность безналичной оплаты проезда», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся процедуры оформления документов, после чего новые автобусы отправятся на муниципальные маршруты.