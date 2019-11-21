РИАМО - 21 ноя. «Аэроэкспресс» продолжит использовать самый удобный второй путь при отправлении поездов с Белорусского вокзала, для организации движения по нему двухэтажных поездов совместно с РЖД была проделана работа по решению данного вопроса, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

На данный момент со второго пути уже отправляются двухэтажные поезда Stadler.

«При следовании из аэропорта аэроэкспрессы теперь прибывают на первый путь Белорусского вокзала, откуда также организован прямой и беспрепятственный выход в город для авиапассажиров. Таким образом, пассажиры с багажом могут осуществить удобную посадку и высадку из аэроэкспресса на Белорусском вокзале, как и ранее», - говорится в сообщении.

После продления маршрута данного направления пассажиры могут выбрать самую удобную станцию для посадки и высадки — Беговая, Тестовская, Инновационный центр, Савеловский вокзал и другие.

Найти новое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении можно на сайте www.aeroexpress.ru или в мобильном приложении «Аэроэкспресс».