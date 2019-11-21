РИАМО - 21 ноя. Загруженность дорог в Москве вечером в четверг достигла девяти баллов из десяти возможных, центр столицы стоит в пробках, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, сильнее всего загружены Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Раушская, Болотная и Серебряническая набережные. Также пробки образовались на Тверской улице, в Якиманском проезде, на Крымском и Каменном мостах, Новом Арбате, Страстном, Тверском и Новинском бульварах, Воздвиженке, Большой Бронной улицах.

Серьезно затруднен проезд по Садовому и Третьему транспортному кольцам. Также загружены северо-запад, юг, юго-запад и юго-восток МКАД, а также Северо-Западная хорда, Каширское, Варшавское, Дмитровское и Ленинградское шоссе, а также Ленинградский, Нахимовский и Ломоносовский проспекты.

Загруженность на дорогах Москвы начнет снижаться только после 21:00, когда, согласно прогнозу, уровень пробок снизится до пяти баллов.