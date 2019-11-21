РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 ноя. В подмосковной Балашихе ищут мужчину, местонахождение которого неизвестно с 13 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 43-летний Юрий Ковешников, городской округ Балашиха, Московская область. С 13 ноября 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, короткие, глаза серо-синие. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой была черная дорожная сумка.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».