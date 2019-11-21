РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В Подольске представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Екатерина Попова вместе с юристами провела прием граждан в рамках Всемирного дня ребенка, всего к омбудсмену обратилось 15 человек по вопросам жилищного и семейного права, сообщила «РИАМО в Подольске» Попова.

Двадцатого ноября отмечался Всемирный день ребенка. В рамках праздника в округе проводились различные юридические мероприятия, направленные на защиту прав детей. Так, в течение недели в рамках правового просвещения образовательные мероприятия прошли в школе №29, в гимназии №7, школе №13, в центральной городской библиотеке, в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям и в других учреждениях.

«В сам праздничный день, 20 ноября, в МФЦ на проспекте Ленина в Подольске прошел прием граждан, на котором было принято 15 человек. Прием проводили представители органов опеки и попечительства по округу, представители УМВД, консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске и другие. Вопросы, с которыми обращались граждане, касались жилищного, наследственного и семейного законодательства. Всем гражданам были даны разъяснения по заданным вопросам», – сказала Попова.

Также в рамках Всемирного дня ребенка Попова вместе со студентами Московского областного колледжа информации и технологий проводила уроки права в форме деловых юридических игр, а 20 ноября прошла первая правовая конференция с ее участием.

«Подводя итог, можно отметить, что день правовой помощи в городском округе Подольск прошел на высшем уровне. И для меня, как для правозащитника, очень важно, чтобы подрастающее поколение было законопослушным, помнило свои права и обязанности, про предусмотренную законом ответственность, и самое главное, умела применять знания в жизни», – пояснила она.