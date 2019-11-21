РИАМО - 21 ноя. Московский метрополитен окажет АО «ЦППК» и ОАО «РЖД» помощь в установке дополнительной навигации в связи с запуском МЦД, всего будет передано 500 элементов для размещения на станциях и вокзалах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Так, дополнительные стойки будут установлены на Савеловском, Курском, и Белорусском вокзале, а также на станции Царицыно», - говорится в сообщении.

Кроме того, метрополитен передаст схемы для станций МЦД. На каждой станции диаметров будет размешено по несколько больших круглых схем.

Официальный запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг в столице с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. С Белорусского вокзала в поездку по МЦД отправился современный электропоезд «Иволга 2.0».

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