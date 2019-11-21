РИАМО - 21 ноя. Подростка, пытавшегося скрыться на угнанном автомобиле и сбившего сотрудника ГИБДД, привлекли к административной ответственности в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«19 ноября в городе Электросталь возле одного из домов по улице Мира сотрудниками ДПС было организовано преследование автомобиля отечественного производства, водитель которого нарушал правила дорожного движения и на неоднократные требования правоохранителей об остановке не реагировал», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что правонарушитель выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный сигнал светофора, а также двигался по тротуару, создавая угрозу жизни для пешеходов. Только на улице Северной автомобиль остановился.

Сотрудник ДПС попытался задержать водителя, но он сбил его и провез на капоте несколько метров. На улице Коллективная машину удалось остановить, а правонарушителя и его пассажира задержать. Ими оказались два местных подростка по 17 и 16 лет. Автомобиль принадлежал отцу угонщика.

«В отношении водителя сотрудниками полиции составлены административные протоколы», – добавила Петрова.