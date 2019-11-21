РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 ноя. В четверг 30 участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, живущих в Балашихе, приняли участие в тематическом концерте, посвященном 78-летней годовщине открытия «Дороги жизни», он прошел в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

22 ноября исполнится 78 лет, как по льду Ладожского озера в Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием, благодаря чему спаслись сотни тысяч горожан. Ледовую трассу через Ладожское озеро, которую ленинградцы назвали «Дорогой жизни», стала единственной дорогой, позволившей осажденному городу выжить и даже помогать фронту, куда поступали производившиеся в блокадном городе вооружения.

«Сегодня (21 ноября - ред.) мы провели тематическое мероприятие к 78-летней годовщине открытия «Дороги жизни», куда пригласили 150 учеников школ округа и 30 участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, детей войны, ныне живущих в Балашихе. К сожалению, все меньше становится наших ветеранов. Но мы рады, что они приходят на наши мероприятия», – сказала начальник отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что для всех присутствующих на сцене выступили творческие коллективы КДЦ «Подмосковные вечера», а также ученики школы №15 Балашихи, юные лауреаты конкурса «Художественное слово», который проходил в микрорайоне «Купавна» и был посвящен блокаде Ленинграда.

Они читали стихи, пели песни и танцевали под мелодии военных лет, а их выступления сопровождались кадрами кинохроники печальных страниц истории страны, блокады Ленинграда.

Председатель Балашихинской районной общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда Галина Клюкина рассказала собравшимся, что очень рада видеть полный зал школьников, просила почаще приглашать к себе в гости, пока они живы и им есть, что рассказать о войне, блокаде и «Дороге жизни», которая имела огромное значение для всех ленинградцев.

«Это 30 километров, которые спасли не только нас блокадников, но и всю страну. 4 тысячи автомобилей обслуживали «Дорогу жизни» и она на всю жизнь осталась в нашей памяти, как и те, кто помог нам преодолеть эти километры, кто защищал и охранял дорогу. И нам всем надо помнить свою историю, уроки войны. Без прошлого страна Великою не станет и достойного потомства нам не воспитать», – заключила Клюкина.

Дорога жизни связывала Ленинград со страной с 21 ноября 1941 года по 30 марта 1943 года и помогла спасти жизнь многих ленинградцев.