В четверг 21 ноября открылись первые линии Московских центральных диаметров – Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Пассажиров успели заинтриговать буклетами, которые раздавали еще до запуска на станциях будущих D1 и D2, но первые поездки оказались не совсем такими, как ожидалось. Корреспондент РИАМО проехала на новом поезде «Иволга» по отрезку МЦД-2 из Красногорска до «трех вокзалов» и по МЦД-1 от Белорусского вокзала до Лобни.

План с «Тройкой» провалился

Подготовку к этому путешествию не стоило начинать заранее: расписание электричек менялось каждый час. Вечером 20 ноября на портале tutu.ru появилось обновленное расписание Рижского направления, включающее новые поезда «Иволга». В расписании было указано, в какое время едет «Иволга», а когда – обычные электрички «Стандарт плюс». Движение начиналось в 4:17 утра с новых поездов, что стало приятным сюрпризом, так как первые электрички обычно начинали ходить ближе к пяти утра в старом расписании. Но вместо обещанного часа ночи по расписанию последний поезд от станции «Павшино» в сторону Москвы в 12 ночи.

Станция Павшино в четверг утром – оживленнее, чем обычно: кассиры в оранжевых жилетах стоят в вестибюле рядом со стендом МЦД-2, где разложены буклеты. Робкий молодой человек за стендом пытается отвечать на вопросы пассажиров, но сам пока еще путается и не совсем понимает, какая будет стоимость проезда в разных зонах. Пока точно ясно одно: все билеты и абонементы, которые были куплены до 21 ноября, также действительны. Проезд можно оплачивать, покупая старые-добрые бумажные билеты, заряжая кошелек карты «Тройка» или банковской картой.

Мой план был прост: перезарядить свою «Тройку» в железнодорожной кассе и пополнить кошелек, чтобы проехать за 45 рублей, а затем бесплатно пересесть в метро. Это дешевле, чем пассажиры платили раньше: 23 рубля за проезд в электричке плюс 38 рублей в метро.

Но мой план сегодня не удался из-за того, что в кассах ЦППК еще не заработала система перезарядки и пополнения «Троек», равно как и валидация их на станциях, так что пассажиров пропускали бесплатно, отключив турникеты.

Итак, вместо перезарядки и пополнения «Тройки» кассир мне бесплатно выдала карту с надписью D2, где была функция «Тройки» и «Стрелки». Мне объяснили, что это уже перезаряженная карта, на которой нет денег, а пополнить ее можно пока только в кассах метро. Как рассказали контролеры, этой карточкой я могу пользоваться и на МЦД-1, так как это единая система.

Тем временем, на платформу Павшино народ пропускали через «калиточку». Но я уже честно успела купить билет до станции «Каланчевская» за 46 рублей, на простую электричку. Дороже на 1 рубль, чем проезд на МЦД в зоне «Пригород».

45 рублей – такая стоимость проезда заявлена в буклете для пригородной зоны, то есть тех, кто живет в ближайшем Подмосковье. На МЦД-1 это участок Одинцово – Лобня, а на МЦД-2 – Нахабино – Подольск. 38 рублей за проезд на МЦД будут платить те, кто перемещается в «Центральной» зоне, то есть от Сетуни до Марка (D1) и от Трикотажной до Щербинки (D2).

Самое приятное в обоих случаях – то, что с МДЦ можно сделать бесплатную пересадку на метро, главное – чтобы время поездки не превышало 90 минут.

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>

Ехать дольше, зато с комфортом

Утренние электрички в четверг шли с опозданием. Я села в «Иволгу» в 09:02, хотя эта электричка в расписании была на 08:53. Перерыв в самый час пик между 09:05 и 09:17 все еще сохранялся. Надеюсь, что в скором времени и его не будет, как уже не стало дневного перерыва, который бесил многих жителей. Теперь с 11 часов до 13:30 можно спокойно добраться до Москвы, так как в это время будут курсировать «Иволги».

Привычной давки в электричке не наблюдалось: народ разместился плотно, но сплющенных лиц и неудобных поз, как в старых поездах, не было.

Расстраивает только то, что со строительством МЦД путь от Павшино до Тушино стал занимать больше времени, чем раньше – сегодня я ехала 12 минут вместо прежних восьми. А с открытием двух новых станций для жителей Павшинской поймы (между Павшино и Трикотажной), скорее всего, время в пути еще вырастет из-за дополнительных остановок. В четверг утром новый поезд в этом районе тащился, как черепаха. Наконец, в 09:14 мы на Тушино. Входит женщина, которая разговаривает по телефону, говоря, что «черт знает, что творится». И ее слова оказались пророческими.

В 09:33 мы приехали на Дмитровскую, и народ рассеялся. После этой станции поезд меняет направление, и традиционно электрички едут здесь очень медленно. В 09:40 поезд прибывает на Ржевскую, это станция Курского направления. Через четыре минуты мы уже на «Каланчевской», здесь находится площадь «трех вокзалов» и метро «Комсомольская».

Оказавшись у турникетов на выход, интересуюсь у контролера, что будет с пассажирами, которых бесплатно пропустили на Павшино. Она отвечает, что сегодня первый день запуска, и всех пропустят без проблем.

За мной идет мужчина, у которого не сработала перекодированная заранее «Тройка». На входе все было в порядке, но именно на этой станции турникет не считал его карту. Контролер пропускает его без претензий.

Решаю проверить, работает ли моя новая карта D2 в метро, и спускаюсь на «Комсомольскую», чтобы пополнить ее. Но тут меня ждет сюрприз. Кассир в метро смотрит на меня удивленно и говорит, что такую карту видит впервые. Интересуется, вдруг я купила ее в Интернете у мошенников, и она не работает. Но кошелек все-таки соглашается пополнить. На проходе через турникет карта срабатывает – с нее списываются обычные 38 рублей.

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«Просто отключили турникеты»

На Белорусском вокзале царит хаос: расписание не соответствует действительности – и вместо электрички в Лобню приходит аэроэкспресс в Шереметьево. Электричку переносят на другую платформу, и взволнованные пассажиры пытают контролеров, которые ловят людей на выходе: «Здесь нельзя выходить!».

Охранник в переходе сообщает, что персонал вокзала сам ничего не знает: «Нам сказали просто – отключите турникеты».

Турникеты отключены, но выходить из них нельзя. Пассажиры прибывающих электричек не знают, куда выходить. А есть еще входящие пассажиры, которые задают вопросы: «А где останавливается «Ласточка?», «А где платформа на Одинцово?». Контролеры ругаются, не успевая следить за пассажирами и отвечать на вопросы.

Спустя 40 минут я наконец понимаю, куда ехать, и нахожу нужную платформу. «Иволги» по МЦД-1 еще не пустили, вместо них ходят поезда «Стандарт-плюс». Если на табло стоит обозначение D1 – значит, это поезд диаметров, а не обычная электричка. В нее захожу через отключенные турникеты.

В 12:00 я сажусь в пустой вагон. Электричка за 50 минут доезжает до Лобни. Там так же, как и на других станциях МЦД, обновлена инфраструктура – новые информационные табло, SOS-колонны и валидаторы, которые пока не работают.

Спрашиваю у контролеров, как оплатить проезд в Москву. Они отвечают, что сегодня все бесплатно, но, если бы я поехала от Лобни до Москвы Белорусской или Савеловской, то по «Тройке» билет бы стоил 45 рублей. Если денег на «Тройке» не хватает, и контролеры при проверке это увидят, придется заплатить 100 рублей за оформление билета в поезде плюс тариф зоны. Если повезло, и рейда контролеров нет, тогда «Тройка» будет заблокирована по месту прибытия. Чтобы ее разблокировать, нужно будет заплатить 150 рублей.

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Коллективный разум

К разговору присоединяются другие пассажиры, в том числе те, кто ждет электричку дальше в сторону области.

Люди не могут понять, как оплачивать проезд на новых диаметрах. Мы начинаем разбираться вместе. Больше всего вопросов вызывает «Тройка».

Линия МЦД-1 тянется от Кубинки-1 до Дмитрова, и весь этот отрезок разделен на зоны. «Центральная» зона стоит 38 рублей – как и метро. Если пассажир из «Центральной» зоны отправился в Одинцово – это будет стоить 45 рублей, если дальше – плюс 23 рубля за зону. То же самое – в другую сторону: за 45 рублей можно доехать до Лобни, а затем, добавляя по 23 рубля за каждую зону, до Дмитрова. Вероятно, вся сумма проезда будет списана на выходе.

На сайте mcd.central-ppk.ru можно изучить цены на все абонементы, которые есть на 1, 3, 30, 90, 365 дней. Проезд можно оплатить и банковской картой, тогда он будет стоить чуть дороже – 42 рубля вместо 38 рублей в центральной зоне, 49 рублей вместо 45 рублей – в пригородной.

Одна женщина радуется, что теперь станция Лобня разгрузится: «Раньше из Лобни утром было сложно уехать, электрички были битком набитые, думаю, что сейчас народу будет меньше. А вообще хотелось бы, чтобы у нас было, как в Европе. Чтобы контролеры продавали билетики по пути следования безо всякой наценки», - мечтает она.

На другой платформе на контролеров «обрушились» пассажиры, которым нужно в Москву: электричка в 13:07 была отменена, и многим непонятно, с какой платформы отправляется следующая. После коллективных выяснений стало понятно, что электричка в Москву уже стоит на противоположной платформе и отправится не по расписанию.

Обратный путь оказался длиннее: недалеко от Савеловского вокзала электричка встала на 20 минут. Машинист извинился и сообщил, что «по техническим причинам поезд отправится позже». Пассажиры печально вдохнули, кто-то ругнулся. А я подумала, что первый блин – комом.

Кстати, пересаживаясь со станции метро «Дмитровская» на одноименную станцию МЦД-2, я уже прошла по новой карточке D2 через турникет. Значит – заработало! По пути на станциях, где вообще нет турникетов, появились зеленые столбики для валидации. А вот выходить на Павшино пришлось через «калитку», так как старенький турникет не сработал.

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