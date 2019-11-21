РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Власти Подольска направят в «Мосавтодор» запрос на демонтаж тросового ограждения на улице Орджоникидзе по просьбе завода «ЗиО-Подольск», сообщил глава городского округа Николай Пестов.

В администрации Подольска 20 ноября прошла встреча Пестова с предпринимательским сообществом. В ней приняли участие около 60 человек, среди которых были бизнесмены, руководители различных комитетов администрации и ведомств городского округа.

«ООО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» обратился за помощью в решении вопроса частичного демонтажа тросового ограждения напротив проходных завода (на улице Орджоникидзе). Это мешает большегрузному транспорту обеспечивать бесперебойные поставки оборудования на предприятие. Запрос будет направлен в ГБУ Московской области «Мосавтодор», – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече обсудили и тему реконструкции и расширения Старого Симферопольского шоссе. Средства на эти мероприятия зарезервированы, срок реализации проекта – 2020 год.

Также в ходе встречи организация «Кедр» обратилась с просьбой решить вопрос с ремонтом дороги в районе деревни Малое Брянцево, которая проходит по частной территории. Дорогу вблизи нового развивающегося индустриального парка ремонтировать надо, но прежде необходимо решить юридические вопросы, связанные с передачей этого объекта в муниципальную собственность.