РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Региональный оператор «МСК-НТ» вывез из детского сада в Подольске 35 килограммов пластиковых «добрых крышечек», представители компании провели для ребят экоурок, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

Компания «МСК-НТ» продолжает проводить экологические лекции для детей Чеховского кластера (в который входит Подольск) и рассказывает о пользе раздельного сбора мусора (РСО). Также регоператор участвует в проекте «Добрые крышечки», в ходе которого собирают средства на вертикализатор для трехлетней Ярославы из Подмосковья. Контейнеры для крышечек установлены магазинах, школах и детсадах Подольска.

«В августе компания «МСК-НТ» установила в детском саду №16 «Колокольчик» синий контейнер акции «Добрые крышечки», а 20 ноября состоялся первый вывоз собранного воспитанниками вторсырья. За три месяца дети и их родители набрали, отмыли и принесли в детсад четыре мешка или около 35 килограммов пластиковых крышечек», – сказала представитель регоператора.

Также в подготовительных группах детсада состоялся экоурок. Дети определили перерабатываемые, неперерабатываемые и опасные отходы, а также рассказали, как они разделяют мусор дома. Им показали несколько конкурсных видеосюжетов, созданных учащимися школ Подольска и Чехова, посвященных РСО. Дошкольники узнали о количестве отходов, которые ежедневно производит каждый человек, сколько всего полезного изготавливается из вторсырья. Также ребятам рассказали о том, как можно уменьшить количество неперерабатываемого мусора.

«Правильное отношение к раздельному сбору отходов необходимо прививать с детства, чтобы новое поколение выросло с убеждением, что разделять мусор несложно и важно. Ведь дети, как никто другой, легко впитывают информацию и быстро учатся всему новому и полезному. Компания продолжит экологические уроки в образовательных учреждениях Чеховского кластера», – сказала директор Чеховского филиала регионального оператора Елена Ведерникова.

Кроме того, 20 ноября состоялся вывоз крышечек из контейнера акции «Добрые крышечки», установленного в подольском ТЦ «Капитолий». Посетителями было собрано около 20 килограммов ценного вторсырья.