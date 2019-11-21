РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. На Революционном проспекте в подмосковном Подольске установили около 15 антипарковочных полусфер в преддверии запуска МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках улучшения доступности прохода жителей и ликвидации несанкционированных парковок на территории городского округа Подольск ведутся работы по установке бетонных конструкций.

«Для исключения въезда транспортных средств на благоустроенных территориях и пешеходных зонах устанавливаются антипарковочные заграждения. Так, около 15 бетонных полусфер диаметром 60 и высотой 30 сантиметров установили у зоомагазина «Флора и фауна» и вдоль Революционного проспекта. Данные мероприятия проводятся по просьбам жителей и в преддверии запуска движения МЦД-2 «Нахабино-Подольск», – говорится в сообщении.

Благодаря использованию бетонных полусфер, нарушители не смогут помешать свободному проходу людей. Полукруглые ограничители устанавливаются на арматурный штырь. В то же время они безопасны для пешеходов, так как не имеют острых углов.