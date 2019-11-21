РИАМО - 21 ноя. Сторонники партии «Единая Россия» в Реутове провели очередную встречу с пенсионерами города в рамках реализации федерального проекта «Защитим старшее поколение от мошенников!», сообщил председатель совета сторонников партии Александр Темников.

«В современном мире пользоваться банковской картой при расчетах очень удобно. Многие пенсионеры оформляют банковские карты. Однако, не разбираясь в том, как обезопасить свою карту, быстро совершить платеж, перевести деньги через личный кабинет, люди старшего поколения зачастую становятся удобной жертвой для мошенников», – сказал Темников.

По его словам, в последнее время зафиксировано много случаев, когда пенсионеры из-за недостатка информации о правилах безопасности пользования банковскими услугами или из-за своего излишнего доверия, проявляли неосторожность и просто теряли значительные накопления.

«Они без проблем предоставляют все необходимые данные мошенникам, которые затем просто «обнуляют» банковские карты. Несмотря на все меры предосторожности, такое случается достаточно часто», – поведал Темников.

Сторонники местного отделения партии «Единая Россия» систематически проводят встречи с представителями старшего поколения, на которых обсуждают основные правила, позволяющие не попасться на уловки мошенников.