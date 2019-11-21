РИАМО - 21 ноя. В Подмосковье планируют установить свыше 1,6 тысячи новогодних елок, зимой также будут работать 699 катков и хоккейных коробок, пройдут 93 ярмарки, все объекты праздничного оформления будут соответствовать фирменному стилю проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха. Этой зимой всего в Подмосковье будут функционировать 430 территорий массовых мероприятий – это площади, скверы, аллеи, бульвары. Помимо этого, зимние развлечения будут организованы в природных зонах – лыжные трассы, горки для санок и тюбингов, зоны барбекю. В парках культуры и отдыха традиционно для гостей парков подготовлено множество различных мероприятий.

«Всего в Подмосковье установят 1619 елок, 699 катков и хоккейных коробок, появится 84 лыжных трассы, 248 горок для катания на санках, тюбингах, будут организованы 93 ярмарки, 149 пунктов питания», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Все объекты праздничного оформления должны соответствовать фирменному стилю проекта «Зима в Подмосковье».

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