РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. В Саду камней памяти и славы в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск начали делать размостку тротуарной дорожки, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «Вконтакте».

Возле дома №11 на улице Генерала Смирнова начался второй этап строительства Сада камней памяти и славы. Открыть его планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«За последние несколько дней переместили малые архитектурные формы, деревья и кусты, начали делать размоcтку тротуарной дорожки. Ранее в сад завезли девять камней из городов-героев России (Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда, Москвы – ред.)», – говорится в сообщении.

Идея создания Сада принадлежит председателю многоквартирного дома Виктору Макарову, его начинание поддержали многие неравнодушные граждане, они также принимают участие в благоустройстве. Помогает администрация Подольска, сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ». Помощь в поиске и транспортировке камней оказывает руководство регионов.