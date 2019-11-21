РИАМО - 21 ноя. В подмосковных Луховицах на территории завода погиб мужчина, который упал с 11-метровой высоты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

На территории одного из заводов в городе Луховицы обнаружили тело 39-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Организовано проведение доследственной проверки.

«Предварительно установлено, что экспедитор, выполнявший заказ по доставке окон на завод, осуществлял разгрузку груза на крышу здания. В какой-то момент мужчина не удержался и сорвался с высоты 11 метров», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.