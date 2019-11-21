РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Концерт «Посвящение в танцоры» юных воспитанников хореографической студии «Подольчане» пройдет 22 ноября в ДК имени Карла Маркса в Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры имени Карла Маркса в Подольске пройдет традиционная церемония посвящения в танцоры малышей хореографической студии «Подольчане». Свои первые шаги на большой сцене самые юные танцовщицы студии сделают 22 ноября в 19:00 в зрительном зале. Принять участие в концерте смогут все желающие бесплатно», – говорится в сообщении.

Концерт будет проходить концерт по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50.