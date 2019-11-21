РИАМО - 21 ноя. Штраф за несанкционированный вывоз мусора необходимо поднять до 20-50 тысяч рублей, сейчас он составляет от 1 до 7 тысяч, сообщил префект ТиНАО Дмитрий Набокин на заседании круглого стола о несанкционированных свалках на территории новой Москвы.

«Нам необходимо подумать над тем, чтобы инициировать изменения федерального законодательства и предложить увеличить штраф в отношении физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», - сказал Набокин.

Он добавил, что на сегодняшний день при задержании автомобиля, который является собственностью частного лица, по административному кодексу, возможно применить штраф от 1 до 7 тысяч рублей.